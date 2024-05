Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Raub in der Sankt-Johannis-Straße - Polizei sucht Zeugen (22.05.2024)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Mittwochmittag in der Sankt-Johannis-Straße ereignet hat. Gegen 12.30 Uhr war ein 38-jähriger Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts auf dem Weg zur Sparkasse um dort Bargeld einzuzahlen. Auf Höhe der Hausnummer 16 versperrten drei unbekannte Täter ihm den Weg und forderten die Herausgabe einer mitgeführten Tasche. Eine der drei zog dabei ein spitzen Gegenstand, mit dem er den 38-Jährigen leicht am Arm verletzte. Nachdem ein anderer ihm in der Folge die über der Schulter getragenen Tasche mit Tageseinnahmen entriss, flüchteten die drei Räuber in unterschiedliche Richtungen.

Alle drei Männer sollen im Alter zwischen 17-23 Jahren und ungefähr 170-180 Zentimeter groß, von dünner Statur und schwarzhaarig gewesen sein. Zudem hatten jeder einen schwarzen Vollbart. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jogginghosen und schwarzen Kapuzenpullovern, einer davon mit einer Winterjacke mit Fellbesatz.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, bei der Polizei zu melden.

