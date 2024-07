Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführer versuchte Test zu verfälschen

Northeim (ots)

37434 Bilshausen, Hauptstraße, Donnerstag, 11.07.2024,22.15 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagabend meldete eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin einen unsicher fahrenden Pkw. Die eingesetzten Beamten der Polizei Northeim konnten den gemeldeten Pkw in der Hauptstraße in Bilshausen antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 21-jährige Fahrzeugführer erklärte sich mit der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit einverstanden. Es konnten bei dem Mann mehrere neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, sodass im weiteren Verlauf ein Urintest durchgeführt wurde. Die eingesetzten Beamten stellten jedoch fest, dass der überreichte Becherinhalt nicht einer typischen Urinsubstanz ähnelte. Im Weiteren Verlauf konnte bei dem 21-jährigen Mann ein aufgerissener Plastikbeutel mit ähnlicher Restflüssigkeit aufgefunden werden.

Ein erneuter Urin-Vortest wurde abgelehnt, weshalb dem Mann schließlich eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn eine Ordnungswidrigkeit wegen dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

