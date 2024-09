Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Lippstadt (ots)

Am 18. September, zwischen etwa 0 Uhr und 04:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Lange Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Tablets. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort zur Spurensicherung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

