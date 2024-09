Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Fazit Test Sirenenwarnnetz und Bundeswarntag

Hanover (ots)

Zum heutigen Bundeswarntag erfolgte der erste Praxistest des neuen Sirenenwarnnetzes in der Landeshauptstadt Hannover. Parallel zu der bundesweit durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) ausgegebenen Warnmeldung erfolgte die Aktivierung des hannoverschen Sirenenwarnnetzes um 11:00 Uhr. Unmittelbar danach wurde es laut im Stadtgebiet. Das markante Alarmierungssignal, der einminütige auf- und abschwellende Heulton, war deutlich im Stadtgebiet wahrnehmbar.

Somit wurde der erste Test erfolgreich absolviert. Bis Jahresende werden dann alle 112 Sirenen und damit das flächendeckende Sirenenwarnnetz in der Landeshauptstadt voll einsatzbereit sein.

Feuerwehrdezernent und Kämmerer Dr. Axel von der Ohe betonte in diesem Zusammenhang: "Mit denen Sirenen komplettieren wir den Warnmix in Hannover. Wir haben viel Tempo bei der Installation der Sireneninfrastruktur gemacht. Das ist eine entscheidende Investition in unsere gemeinsame Sicherheit. Herzlichen Dank an alle Projektbeteiligten." - Der Direktor der Feuerwehr Hannover, Christoph Bahlmann, ergänzte: "Die Neuinstallation dieses Sirenennetzes ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer Neuausrichtung des Bevölkerungsschutzes und Krisenmanagements. Dass der Testlauf heute so erfolgreich von statten gegangen ist und wir zum Jahresende dann neben den bereits vorhandenen Warnmitteln in besonderen Krisensituationen auch auf das Sirenenwarnnetz zurückgreifen können, ist ein echter Quantensprung."

Weiterführende Informationen zu dem Sirenenwarnnetz, den Warnsignalen und den Standorten der Sirenen sind unter www.feuerwehr-hannover-de hinterlegt.

Die Auswertung des Erfolges der Bevölkerungswarnung durch die Auslösung von MoWaS erfolgt durch das BBK, hierzu können seitens der Feuerwehr Hannover keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell