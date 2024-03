POL-DN: Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht!

Düren (ots) - Bislang Unbekannte versuchten am Freitag (22.03.2024) in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Katharinenstraße einzubrechen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In dem genannten Zeitraum versuchten die Unbekannten die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet ...

mehr