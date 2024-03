POL-DN: Staplerfahrer übersieht Frau mit Rollator

Jülich (ots) - Am gestrigen Donnerstag (21.03.2024) wurde einer 82-Jährigen in einem Verbrauchermarkt in der Großen Rurstraße von zwei jungen Frauen ihr Portemonnaie entwendet. Die 82 Jahre alte Frau aus Jülich befand sich gegen 16:40 Uhr in dem Supermarkt um ihre Einkäufe zu erledigen. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Auf Bildern der Videoüberwachung des Marktes ist zu sehen, ...

