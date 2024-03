Polizei Düren

POL-DN: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vettweiß (ots)

Nach einer Kollision mit einem Linienbus erleidet ein Kind derartige Verletzungen, dass es in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der 9- Jährige aus Kelz war am Freitagabend (22.03.2024 gegen 18:30 Uhr) gemeinsam mit einem Freund auf Tretrollern in der Ortslage Vettweiß- Kelz unterwegs. Beide befuhren die Klosterstraße in Richtung der Michaelstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein Linienbus die Michaelstraße aus Richtung Vettweiß kommend in Richtung Frauwüllesheim. Aus Sicht der 59- jährigen Busfahrerin habe der Junge, für sie plötzlich und unvermittelt, die vorfahrtberechtigte Michaelstraße gequert. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte sie eine seitliche Kollision des Kindes mit dem Fahrzeug nicht mehr verhindern. Der Freund des verunfallten Kindes konnte rechtzeitig bremsen und blieb unversehrt. Nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Junge unter elterlicher Begleitung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Michaelstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

