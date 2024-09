Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulmer Innenstadt - gescheiterte Anmachversuche

Nächtliche Zechtour endet mit mehreren Anzeigen in der Gewahrsamszelle

Ulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam eine Streife der Polizei zunächst zufällig an einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen, alkoholisierten Beschuldigten und weiteren Personen vorbei. Der Beschuldigte hatte zuvor die Freundin von einer der Personen angegangen und belästigt. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzung verletzte der Beschuldigte eine Person an der Hand. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und seine Personalien wurden erhoben. Nur kurze Zeit später fiel der Beschuldigte unweit der ersten Örtlichkeit erneut auf, indem er eine weitere junge Frau bedrängte. Nachdem diese ihn konsequent abgewiesen hatte, kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Beschuldigten und einer dreiköpfigen Gruppe von jungen Frauen. Auch diese versuchte er vergeblich anzubaggern und wurde zum Teil beleidigend, nachdem er abermals abgewiesen wurde. Eine der Damen schlug er mit der Hand ins Gesicht, was zur Folge hatte, dass erneut die Polizei anrückte und den Beschuldigten letztendlich in Gewahrsam nahm. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Körperverletzung in zwei Fällen, Beleidigung und des Nichtbefolgens eines Platzverweises ermittelt.

