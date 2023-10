Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener tritt Autospiegel ab

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit knapp über zwei Promille war ein 25-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01.00 Uhr nicht mehr Herr seiner Sinne, als er den Außenspiegel eines geparkten Opels abtrat. Die Tat konnte durch den Besitzer des Opels beobachtet werden, welcher die Polizei informierte. Die wenig später eingetroffenen Streifen konnten den 25-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. Hierbei konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden, der sich bei einem durchgeführten Atemalkoholtest kurz darauf mit 2,04 Promille beziffern lies. Da der 25-Jährige in der Folge um medizinische Unterstützung bat, wurde er anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

