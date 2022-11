LPI-J: Zigarettenautomat beschädigt - Zeugen gesucht

Weimar (ots) - In der Carl-von-Ossietzky-Straße geriet am Mittwochvormittag ein VW-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle wurde mit dem 39-jährigen Fahrzeuglenker u.a. ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum berauschender Mittel, so dass der Magdalaer in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Auswertung derer wird nun Aufschluss über die Konzentration der Drogen im Körper geben. ...

