LPI-J: Tür aufgebrochen

Apolda (ots) - In Apolda ereignete sich am Mittwoch den 02.11.2022 gegen 8:15 Uhr in der Bahnhofstraße bei der Unterführung ein Unfall. Ein 45jähriger Renault Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße und wollte nach links in die Dammstraße einbiegen. Verkehrsbedingt musste er halten, was der 52jährige Audi Fahrer zu spät bemerkte und dem Renault Fahrer auffuhr. Es entstanden Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welche insgesamt auf ca. 5500,- beziffert werden. ...

mehr