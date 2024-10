POL-RT: Sachbeschädigungen; Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbruch; Einbrüche; Auseinandersetzungen; Brände; Diebstahl von Rollstuhl; Jagdwilderei

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Die Heck-, Front-, und Seitenscheiben sowie die Außenspiegel von über einem Dutzend Fahrzeugen sind in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 19 Uhr, in der Riedericher Straße von einem Unbekannten beschädigt oder zerstört worden. Die Fahrzeuge waren auf dem Areal eines Autohandels abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Trochtelfingen (RT): Bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personen- und beträchtlichem Sachschaden hat sich am Samstagnachmittag in Trochtelfingen ereignet. Kurz vor 17 Uhr war eine 26 Jahre alte Frau mit einem Honda auf der Hohenbergstraße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe des Grafentalwegs kam ihr auf ihrer Fahrspur ein anderer Pkw entgegen, weshalb die 26-Jährige zur Verhinderung einer Frontalkollision nach rechts auswich. In der Folge prallte der Honda gegen einen Lichtmast. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto, das nach dem Unfall weitergefahren war, war es nicht gekommen. Die 26-Jährige wurde mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der total beschädigte Honda musste abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf circa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zum Lenker des entgegenkommenden Autos, dessen Kennzeichen von Zeugen notiert worden war, dauern an. (mr)

Engstingen (RT): Fahrzeug aufgebrochen

In der Siemensstraße hat am Sonntagmorgen ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Im Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr schlug der unbekannte Täter die Fahrerscheibe eines dort geparkten PKW ein. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Pfullingen (RT): Auf geparkten Pkw aufgefahren

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in die Gönninger Straße ausgerückt. Eine 31-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr mit einem VW Golf die Gönninger Straße in Richtung Ortsausgang, als sie zwischen den Einmündungen zur Traubenstraße und zum Schlehenweg mit dem Golf auf einen am Fahrbahnrand geparkten Renault auffuhr. Die Autofahrerin zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Esslingen (ES): Kind mit Fahrrad gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein zehnjähriges Kind am Sonntagmittag nach einem Fahrradsturz vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad gegen zwölf Uhr die Burgsteige bergabwärts. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (rd)

Filderstadt (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Behördengebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße in Bernhausen ist zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonntag, 12.50 Uhr, eingebrochen worden. Den ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren. Dort hebelte er weitere Türen sowie Schränke auf und entwendete unter anderem Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Lenningen (ES): Auseinandersetzung unter Nachbarn

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses sind Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag in die Bissinger Straße ausgerückt. Derzeitigem Kenntnisstand zufolge war es gegen 13.45 Uhr im Flur des Hauses zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern gekommen, die bereits in der Vergangenheit bei Nachbarschaftsstreitigkeiten verbal aneinandergeraten waren. Beide Beteiligten wurden dabei verletzt. Der Rettungsdienst versorgte einen beteiligten Senior zunächst ambulant vor Ort. Da sich sein Gesundheitszustand jedoch verschlechterte, musste er später zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (rd)

Reichenbach (ES): Schuppen in Brand geraten

Zum Brand einer Scheuer sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag in die Bismarckstraße ausgerückt. Mehrere Anwohner hatten gegen 13.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie den brennenden Schuppen bemerkt hatten. Die Feuerwehr, die daraufhin mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, durch die auch ein angrenzendes Wohnhaus sowie die Fassade einer ebenfalls angrenzenden Garage in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Bewohner beider Gebäude blieben unverletzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Fahrzeug vor Ort. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei insbesondere, inwieweit im Bereich des Schuppens entsorgte Asche möglicherweise als Brandursache in Frage kommen könnte. (rd)

Kirchheim (ES): 27-Jähriger angegangen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen mehrere Unbekannte, die am späten Samstagabend einen 27-Jährigen leicht verletzt haben sollen. Wie nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, war der Mann gegen 23 Uhr zu Fuß in der Jesinger Straße unterwegs, als er im Bereich einer Fußgängerbrücke über die Lindach, unweit des dortigen Skateparks, auf mehrere Männer traf. Einer von ihnen soll den Fußgänger nach Geld gefragt haben. Als der 27-Jährige weiterlaufen wollte, wurde er von den Unbekannten offenbar geschlagen und getreten. Nachdem der Geschädigte zu schreien begonnen hatte, ließen die Unbekannten von ihm ab und dem 27-Jährigen gelang die Flucht. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der rund zehnköpfigen Personengruppe geben können, zu der keine Personenbeschreibung vorliegt, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rd)

Reichenbach/Fils (ES): Fahrzeug gebrannt (Zeugenaufruf)

Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Transporter am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Seidenstraße gebrannt. Zeugen hatten zunächst gegen 20.50 Uhr einen brennenden Mülleimer gemeldet und den Notruf gewählt. Die eintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten dann auf dem Parkplatz einen neben dem Mülleimer geparkten Mercedes Sprinter in Vollbrand fest. Das Fahrzeug brannte trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, komplett aus. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Reichenbach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07153/9551-0 um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in Zusammenhang mit Personen oder Fahrzeugen. (gj)

Denkendorf (ES): Elektro-Rollstuhl gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend in der Heinrich-Werner-Straße einen Elektro-Rollstuhl gestohlen. Die 61-jährige Besitzerin hatte gegen 18 Uhr ihren Rollstuhl auf einem Parkplatz abgestellt und kehrte nach kurzer Zeit wieder zurück, als sie feststellte, dass der Rollstuhl verschwunden war. Intensive Suchmaßnahmen des Polizeireviers Filderstadt blieben erfolglos. Der Wert des Rollstuhls beträgt mehrere tausend Euro. (gj)

Wendlingen (ES): Jagdwilderei (Zeugenaufruf)

Bereits am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, ist in Wendlingen im Bereich der Boßlerstraße und der dortigen Bahngleise ein Reh durch einen freilaufenden Hund gerissen worden. Das Reh wurde hierbei schwerverletzt und musste durch den verständigten Jagdpächter erlöst werden. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie das Reh über mehrere hundert Meter hinweg von dem Hund gehetzt worden war. Der braun-weiße Hund soll ein Geschirr und eine Leine getragen haben und circa 50-60 cm groß gewesen sein. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07024/92099-0. (gj)

Esslingen-Mettingen (ES): Außenspiegel und Reifen beschädigt

Die Außenspiegel mehrerer in der Schenkenbergstraße geparkter Fahrzeuge, als auch ein Vorderreifen eines in der Emil-Kessler-Straße stehenden Wagens sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Unbekannten beschädigt worden. Dabei machte sich der Täter insgesamt an rund zehn Fahrzeugen zu schaffen. Der angerichtete Gesamtsachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Radtour gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Vierjähriger bei einem Sturz auf den Hainbuchenweg am Sonntag, gegen 12.50 Uhr, erlitten. Auf einer Radtour mit Angehörigen kam das Kind alleinbeteiligt zu Fall. Es wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mk)

Kusterdingen (TÜ): Hoher Schaden an Mähdrescher

Auf einem Maisfeld zwischen Mähringen und Jettenburg ist am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, ein Sachschaden in Höhe von wohl mehreren zehntausend entstanden. Ein noch unbekannter Täter hatte nach derzeitigem Kenntnisstand eine Metallstange an einer der Maispflanzen platziert, die beim Erntevorgang von dem Mähdrescher aufgenommen wurde. Dadurch wurde der Mähdrescher erheblich beschädigt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mk)

Rottenburg (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus auf einem Hof zwischen Obernau und Remmingsheim ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entwendete Bargeld. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (rd)

