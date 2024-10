Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Dieseldiebstahl und Unfälle

Waiblingen: Dieseldiebstahl

Diebe pumpten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen rund 150 Liter Diesel von einem Lkw ab. Dieser war in der Düsseldorfer Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950-422 entgegen.

Weinstadt: 30000 Euro Schaden

Rund 30000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ereignete. Eine 62 Jahre alte Citroen-Fahrerin befuhr den Kelterweinberg und missachtete dabei die Vorfahrt einer 29-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag missachtete gegen 17.30 Uhr ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt eines 64 Jahre alten Toyota-Fahrers. Bei dem Unfall, der sich an der Einmündung der Erbachstraße in die Karl-Ziegler-Straße ereignete, entstand rund 9000 Euro Schaden. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Schwaikheim: Unfall beim Abbiegen

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der K1850 ereignete. Auf Höhe der Anschlussstelle zur B14 wollte gegen 5.45 Uhr eine 28-jährige Kia-Fahrerin abbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden 24-jähruigen VW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der VW noch gegen einen Ford geschleudert wurde, der von einem 27-Jährigenen gelenkt wurde. Der Kia sowie VW mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Straßenmeisterei hinzugezogen werden. Wegen des Unfalls entstanden bis etwa 8 Uhr entsprechend starke Behinderungen im Berufsverkehr.

Backnang: Yamaha-Fahrer verletzt

Ein 19-Jähriger wendete am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr mit seinem Renault in der Carl-Kaelble-Straße. Dabei übersah er einen 20-jährigen Yamaha-Fahrer, der hierdurch stürzte und sich verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro.

