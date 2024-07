Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Baumaschine von Baustellengelände entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (22.07.2024) zwischen 3.20 Uhr und 7.45 Uhr begaben sich noch unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände einer Baustelle in der Siemensstraße in Weil im Schönbuch. Die Unbekannten entwendeten dort den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Rüttelplatte im Wert von etwa 7.000 Euro. Der Polizeiposten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell