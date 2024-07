Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Mann entblößt sich - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Freitag (19.07.2024) wurden gegen 19.45 Uhr vermutlich mehrere Personen Zeugen einer exhibitionistischen Handlung im L´Isle -Adam-Park in Marbach am Neckar. Ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger, der sich gemeinsam mit anderen im Bereich eines Brunnens aufhielt, war nach derzeitiger Erkenntnisse aus noch unbekannter Ursache mit einem 23-Jährigen und dessen beiden Freunden in Streit geraten. Der Ältere soll die Jüngeren beleidigt und auch Getränkedosen nach dem 23-Jährigen geworfen, jedoch nicht getroffen haben. Schließlich entblößte der 40-Jährige sogar sein Geschlechtsteil und habe durch Hüftbewegungen damit herumgewedelt. Dies wiederholte er mehrfach. Eine Familie mit einem Kleinkind verließ die Örtlichkeit vermutlich aufgrund der Geschehnisse. Die alarmierte Polizei nahm den mutmaßlich alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest, wobei er danach im Streifenwagen und im Anschluss beim Polizeirevier Marbach am Neckar insbesondere einen Polizeibeamten mehrfach beleidigte, nach diesem spuckte und auch trat. Der 40-Jährige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen exhibitionistischer Handlung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte, wie die genannte Familie, sich zu melden.

