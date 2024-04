Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Handwerker +++ Versuchter Einbruch +++ Fußballspiel abgebrochen +++ Verkehrsunfallfluchten

1. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein, Wiesbaden, K658 bei Kloppenheim/Heßloch, Mittwoch, 17.04.2024, 20:55 Uhr

(st)Am Mittwochabend ist aus Wiesbaden Heßloch kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden Kloppenheim ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 35-Jährige verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß der Autofahrer mit der Leitplanke zusammen und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Anschluss verließ der verunfallte Fahrer die Unfallstelle und flüchtete zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 455 nach Heßloch. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Kräfte der Polizei den Geflüchteten wenig später festnehmen. Hierbei stellte sich heraus, dass der verunfallte 35-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem einen Atemalkoholwert von 1,32 Promille aufwies. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 6.500 Euro.

2. Fußgänger von PKW erfasst - Unfallflucht, Wiesbaden, Köhlstraße, Mittwoch, 17.04.2024, 07:40 Uhr

(st)In der Köhlstraße in Wiesbaden Erbenheim wurde am Mittwochmorgen eine Fußgängerin von einem PKW erfasst. Die 15-jährige Wiesbadenerin war auf dem Gehweg der Berliner Straße unterwegs. Die unbekannte PKW-Fahrerin befuhr die Berliner Straße in Richtung Barbarossastraße und bog in die Köhlstraße ab. Dabei übersah die Autofahrerin die 15-jährige Fußgängerin und touchierte diese mit ihrer Frontstoßstange. Die Fußgängerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die PKW-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den ihr obliegenden Pflichten nachzukommen. Es soll sich um eine 40-jährige Frau in einem grauen VW Kombi gehandelt haben, welche ihre blonden Haare zu einem Zopf gebunden hatte. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Auseinandersetzung bei Fußballspiel,

Mainz-Kastell, Jakob-Schick-Straße, Mittwoch, 17.04.2024, 20:54 Uhr

(st)Am Mittwochabend kam es auf dem Fußballplatz in der Jakob-Schick-Straße in Mainz-Kastell im Rahmen eines Fußballspiels zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Schiedsrichter wurde nach einer roten Karte von einem Fußballspieler am Oberarm zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Nach dem Vorfall wurde das Spiel abgebrochen. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

4. Versuchter Einbruch in eine Praxis,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Dienstag, 16.04.2024, 17:20 Uhr bis Mittwoch, 17.04.2024, 08:20 Uhr

(st)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in eine Praxis am Kaiser-Friedrich-Ring ein. Die Einbrecher kletterten auf den Balkon der im Hochparterre des Mehrfamilienhauses gelegenen Praxis und versuchten mit einem vorgefundenen Stuhl die Verglasung der Balkontür einzuschlagen. Die Täter scheiterten letztlich bei ihrem Versuch und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgehen.

5. Falsche Handwerker ohne Beute geflüchtet, Wiesbaden, Eckernfördestraße 12, Mittwoch, 17.04.2024, 12:45 Uhr bis 13:05 Uhr,

(st)Am Mittwochmittag gelangten zwei Trickdiebe unter dem Vorwand, Handwerker zu sein und einen Wasserschaden reparieren zu müssen, gemeinsam mit einer 70-jährigen Wiesbadnerin in ein Mehrfamilienhaus in der Eckernförderstraße. Anschließend betraten die zwei unbekannten männlichen Täter die beiden im Eigentum der Frau stehenden Wohnungen und täuschten vor, die Wasserhähne zu kontrollieren. Durch ihren ebenfalls anwesenden Ehemann wurde einer der Täter durchgehend in der Wohnung beobachtet. Der Täter verließ nach kurzer Zeit die Wohnungen, mit der Aussage den Keller überprüfen zu müssen. Beide Täter kehrten nicht mehr zurück. Ein Täter war 1,80 groß, schlank und hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er sprach aktzentfreies Deutsch und trug schwarze Schuhe, eine schwarze Arbeitshose, ein schwarzes Langarmhemd und eine neongelbe Warnweste. Der zweite Täter war 1,70 groß, schlank, und hatte einen schwarzen 3-Tage-Bart, der am Kinn spitz zulaufend war. Auch er sprach aktzentfrei Deutsch und trug die gleiche Kleidung wie sein Komplize. Weitere Hinweise zu den Maschen der Trickdiebe erhalten sie unter www.polizei-beratung.de. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

