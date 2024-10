Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 02.10.2024, wurde ein an der Bollmannstr. geparkter PKW durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Ein 56-jährigen Nienburger hatte seinen Golf gegen 15.40 Uhr in Höhe Hausnr. 2 geparkt. Als er eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der Fahrertür und am linken vorderen Kotflügel fest. Ein Verursacher befand sich jedoch nicht vor Ort. Der Schaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Aufgrund des Schadens könnte auch ein Radfahrer als Verursacher in Frage kommen.

Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise, die unter 05021/97780 entgegengenommen werden.

