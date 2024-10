Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW vollständig ausgebrannt

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht zu Freitag gegen 2.30 Uhr geriet der PKW eines 40-jährigen Verdeners während der Fahrt auf der B6 in Brand. Der 40-jährige befuhr die B6 in Fahrtrichtung Hannover, als sein BMW sich plötzlich abschaltete. Als er den PKW am rechten Fahrbahnrand stoppte, stiegen bereits Flammen und Rauch aus dem Motorraum, weshalb er diesen gemeinsam mit seiner 40-jährigen Begleiterin unmittelbar verließ und den Notruf absetzte.

Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Langendamm im Einsatz. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus und musste abgeschleppt werdem. Der Schaden beträgt ca. 23.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der PKW infolge eines technischen Defekts in Brand. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell