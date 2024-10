POL-NI: Nienburg/Langendamm - Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Hoya (ots) - (KEM) Bei der Polizei Marklohe ging am heutigen Tage eine Anzeige wegen eines Diebstahls eines KFZ-Anhängers ein, auf dem sich ein fest verbauter Baustellenkompressor befand. Der KFZ-Anhänger wurde nach ersten polizeilichen Erkenntnissen bereits in der Nacht vom 24.09.2024 auf den 25.09.2024 an der Elsterstraße in Hoya von einer Baustelle gestohlen. Die geschädigte Straßenbaufirma erstattete Anzeige. Wer ...

