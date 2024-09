Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand an einem Wohnhaus in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (14.09.),gegen 01.15 Uhr, kam es in der Königsberger Straße in Bad Hersfeld aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Mülltonnenbrand an einem Einfamilienhaus. Dabei wurde die Außenfassade, Teile des Dachstuhls, ein Lagerschuppen mit darin befindlichem Motorrad und die Mülltonnen durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt, da die Freiwillige Feuerwehr Bad Hersfeld, Petersberg und die Feuerwehr Solztal den Brand mit 20 Einsatzkräften schnell löschen konnten. Die Ermittlung der genauen Brandursache haben Kräften der Polizeistation Bad Hersfeld vor Ort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

