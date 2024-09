Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der B 27

Landkreis Fulda (ots)

Am Freitagmorgen (13.09.), gegen 09.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27 im Bereich Petersberg-Marbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Eine 43-jährige Frau aus Hünfeld fuhr mit ihrem Opel Meriva in Richtung Rückers und wollte im zweispurigen Bereich auf dem linken Fahrstreifen einen Linienbus überholen, der auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Da der linke Fahrstreifen an der Stelle endete, fuhr die Hünfelderin noch ein Stück weiter über die Sperrfläche, um dann nach rechts einzuscheren. Dabei geriet sie mit dem Pkw seitlich gegen den Bus, so dass es zum Unfall kam. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 8.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell