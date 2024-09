POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Osthessen (ots) - Verkehrsunfallflucht Philippsthal. Am Donnerstag (12.09.) hatte ein 24-Jähriger seinen grauen Skoda Fabia ordnungsgemäß am Straßenrand in der Wilhelm-Göttling-Straße geparkt. Gegen 23.55 Uhr begab sich der Mann zu seinem Pkw und stellte an diesem eine Beschädigung fest. Der Unfallverursacher hatte sich inzwischen von der Tatörtlichkeit ...

mehr