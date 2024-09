Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrekturmeldung zu der Verkehrsunfallmeldung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am Donnerstag (12.09.) hatte ein 24-Jähriger seinen grauen Skoda Fabia ordnungsgemäß am Straßenrand in der Wilhelm-Göttling-Straße geparkt. Gegen 23.55 Uhr begab sich der Mann zu seinem Pkw und stellte an diesem eine Beschädigung fest. Der Unfallverursacher hatte sich inzwischen von der Tatörtlichkeit entfernt. Durch Ermittlungen konnte das Kennzeichen seines Pkws festgestellt werden. Am Pkw des 24-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Bad Hersfeld

