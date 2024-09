POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots) - Versuchter Buntmetalldiebstahl Fulda. Mindestens eine bislang unbekannte Person versuchte am Mittwochmorgen (11.09.), gegen 6.30 Uhr, von einer Baustelle in der Straße "An St. Kathrin" verschiedene Kabel zu entwendeten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der Täter durch eine vorbeilaufende Zeugin bei der Tatausführung gestört, ließ in der Folge von ...

mehr