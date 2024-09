Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Bikes - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Versuchter Einbruch in gewerbliches Objekt

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Bikes

Hilders. Aus einer Scheune in der Basaltstraße in Rupsroth stahlen Unbekannte am Donnerstag (12.09.), zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr, zwei E-Bikes im Wert von rund 6.200 Euro. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Bike der Marke Scott sowie ein anthrazitfarbenes Fahrrad des Herstellers Bergamont, mit einem aufgedruckten, neongrünen Schriftzug dieser Marke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Mindestens ein unbekannter Täter versuchte am Donnerstag (12.09.), gegen 17.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Breiter Weg einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschaffte sich der Mann zunächst unerlaubten Zutritt zu dem Garten des Grundstücks. Anschließend versuchte er eine Terrassentür des Gebäudes aufzuhebeln. Als Zeuginnen auf den Einbruchsversuch aufmerksam wurden, flüchtete der Täter fußläufig in Richtung des dortigen Wertstoffhofs. Er kann als männlich, circa 27 bis 35 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild, kräftigerer Statur, dunkler Augenfarbe, schwarzem kurzen Haar und einer unreinen Gesichtshaut beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Bomberjacke mit weißer Aufschrift am Rücken, einen schwarzen Rucksack mit weißer Schrift am Tragegurt sowie weiße Turnschuhe getragen haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in gewerbliches Objekt

Künzell-Bachrain. Unbekannte versuchten zwischen Dienstag (10.09.) und Mittwoch (11.09.) in ein gewerbliches Objekt in der Friedrich-Fröbel-Straße einzubrechen. Hierfür hebelten die Täter nach momentan vorliegenden Erkenntnissen an einer Tür. Diese hielt jedoch stand. Die Höhe des bei dem Einbruchsversuch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

