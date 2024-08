POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Doppelhaushälfte

Warendorf (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (25.08.2024, 22.20 Uhr) einen Böller auf ein geparktes Auto in Warendorf geworfen. Das Auto stand geparkt am Rietberger Weg, der 19-Jährige Fahrer saß darin. Er bemerkte auf der Windschutzscheibe eine Detonation und stellte beim Aussteigen den Böller und eine Beschädigung fest. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

mehr