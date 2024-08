Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Massiver Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Ein 19-jähriger Oelder hat am Sonntag (25.08.2024, 01.00 Uhr) massiv Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und diese nicht nur beleidigt.

Zunächst hatten Zeugen den Oelder alkoholisiert auf der Wadersloher Straße in Oelde-Stromberg wahrgenommen, der 19-Jährige habe sich auf die Straße geschmissen. Nachdem ihn die Zeugen von der Straße gezogen und in eines ihrer Autos gesetzt hatten, befragten Polizeibeamte die Zeugen. Während der Aufnahme des Sachverhaltes, begann der 19-Jährige aus dem Auto heraus die Beamten massiv zu beschimpfen und zu beleidigen. Er weigerte sich aus dem Auto zu steigen und ignorierte die Anweisungen der Beamten. Diese holten den Oelder mittels einfacher körperlicher Gewalt aus dem Auto und fixierten seine Hände.

Auf dem Weg zum Streifenwagen sperrte und wehrte sich der junge Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat unter anderem gegen das Auto. Die Beamten brachten den Mann zu Boden. Hier verletzte er sich selbst leicht, in dem er seinen Kopf bewusst auf den Boden prallte, die Beamten unterbanden dies. Daraufhin wehrte sich der Oelder immer mehr, trat und spuckte in Richtung der Beamten und verstärkt aggressiver. Auf dem Weg zum Polizeigewahrsam trat er im Auto herum und schlug seinen Kopf gegen die Fensterscheibe, außerdem urinierte er bewusst in den Streifenwagen. Beamte fixierten den Mann zu seinem Schutz während der Fahrt.

Im Gewahrsam wehrte er sich weiterhin, sodass mehrere Polizisten den bereits polizeilich bekannten 19-Jährigen in die Zelle brachten. Die Beamten blieben unverletzt, Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell