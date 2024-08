Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Stark alkoholisiert im Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Zeugen haben am Sonntag (25.08.2024, 01.52 Uhr) ein unbeleuchtetes Auto mit laufendem Motor auf der Bundesstraße 475 kurz vor Westkirchen am rechten Fahrbahnrand festgestellt. Nachdem sie den Fahrer ansprachen, reagierte dieser unwirsch und setzte seine Fahrt fort. Die Zeugen informierten die Polizei und folgten dem Fahrer zunächst. Beamte stellten wenig später Auto und Fahrer (31 Jahre aus Beelen) in Westkirchen auf der Freckenhorster Straße in Höhe Mühlenweg fest. Der Pkw stand in einer Bushaltestellenbucht, der Motor lief und der Beelener saß auf dem Fahrersitz.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv, die Entnahme einer Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem 31-Jährigen untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

