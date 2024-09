Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebe in der Pforzheimer Südweststadt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Zu einem Trickdiebstahl ist es am Montagnachmittag in Pforzheim gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr eine Frau im Bereich der Jahnstraße/Bleichstraße von einer Unbekannten angesprochen. Die unbekannte Täterin gab vor, der Dame eine Kette schenken zu wollen und hielt ihr diese an den Hals. Im Anschluss entfernte sich die Unbekannte wieder und stieg in einen Pkw, in welchem weitere Personen saßen. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Die Passantin bemerkte das Fehlen ihrer am Hals getragenen Kette. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Beschreibung der Täterin:

- etwa 35 Jahre alt, - schlanke Statur, - schwarze, lange Haare zum Zopf gebunden, - auffallend viele Goldzähne

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu der Diebin oder das Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell