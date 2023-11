Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet mit Polizeieinsatz

Gera (ots)

Gera: Sonntagnacht (26.11.2023), gegen 02:00 Uhr gerieten zwei Männer litauischer Herkunft (32, 35) in einer Bar in der Humboldtstraße derart in Streit, dass sie sich körperlich attackierten. Aufgrund der Auseinandersetzung wurden sie von Sicherheitsmitarbeitern der Lokalität verwiesen. In die Situation mischte sich ein unbeteiligter 42-Jähriger ein und wurde dabei ebenfalls verletzt. Aufgrund seiner Verletzung kam der 32-jährige Beteiligte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus . Seitens der Geraer Polizei wurden die Ermittlungen zum Tatgeschehen eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0308678/2023).

