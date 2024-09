Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Lkw zur Seite gekippt - Fahrer verletzt in ein Krankenhaus

Am Dienstagmorgen ist der Fahrer ein LKW mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Baum kollidiert und letztlich zur Seite gekippt.

Nach derzeitigem Sachstand befand sich der 55-jährige Lkw-Fahrer gegen 9:30 Uhr auf der Fahrt von Kieselbronn nach Pforzheim als er im Bereich einer leichten Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt verunfallte. Aufgrund der Kollision mit einem Baum geriet der Lkw in Schräglage und kippte in eine Agrarfläche. Hierbei landete ein Teil der Ladung in Form von Kies im landwirtschaftlich genutzten Erdreich. Der dortige Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am LKW dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Er war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden.

Die Bergung des Lkw wird noch bis in den frühen Mittag andauern, solange wird die Fahrbahn zwischen den beiden Kreisverkehren gesperrt bleiben müssen.

Sabine Maag, Pressestelle

