Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Alsfeld. Die Tür einer Werkstatt in der Aulastraße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (12.09.) auf. Nach aktuellem Kenntnisstand betraten die Täter das Gebäude jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schlitz. Von einem weißen Skoda Citigo entwendeten Unbekannte am Donnerstag (12.09.), zwischen 18 Uhr bis 20 Uhr, beide amtlichen Kennzeichen FD-MT 655. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Fuldamühle. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell