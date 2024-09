Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Ludwigsau. Am Donnerstag (12.09.), gegen 9 Uhr, befuhr eine 64-jährige Fahrerin eines Audi A6 die Hersfelder Straße aus Richtung Bad Hersfeld. Die Frau beabsichtige nach links in eine Hofeinfahrt einzubiegen und bremste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Der dahinterfahrender 65-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads fuhr aus derzeit unbekannter Ursache auf den Pkw auf. Der Mann kam zu Fall und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zusammenstoß zwischen zwei Pkws

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.09.), gegen 11.45 Uhr, befuhr eine 79-jährige Fahrerin eines VW Polo die Straße "Am Kurpark" in Richtung Eichhofstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Frau nach links in die Nachtigallenstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 46-jährigen BMW-Fahrerin. Die 79-Jährige touchierte mit ihrem Fahrzeug den Pkw der 46-Jährigen an der hinteren Fahrertür. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am Freitag (13.09.) hatte ein 24-Jähriger seinen grauen Skoda Fabia ordnungsgemäß am Straßenrand in der Wilhelm-Göttling-Straße geparkt. Gegen 23.55 Uhr begab sich der Mann zu seinem Pkw und stellte an diesem eine Beschädigung fest. Der Unfallverursacher hatte sich inzwischen von der Tatörtlichkeit entfernt. Durch Ermittlungen konnte das Kennzeichen seines Pkws festgestellt werden. Am Pkw des 24-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch (11.09.), gegen 7.30 Uhr, befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Toyota Land Cruiser die Bundesstraße von Nösberts-Weidmoos kommend in Richtung Altenschlirf. Aus ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 10.600 Euro.

Polizeistation Lauterbach

