POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kontrolle eines E-Scooters zieht mehrere Anzeigen nach sich

Odenthal (ots) - Am Dienstagabend (26.09.) meldete sich der Bewohner eines Einfamilienhauses in Odenthal-Blecher bei der Polizei, nachdem er eine verdächtige männliche Person mit Sturmhaube an seiner Haustür in der Bergstraße ausgemacht hatte. Die Polizei leitete bei Eintreffen sofort eine Fahndung nach dem Mann ein, die jedoch erfolglos verlief. Der Geschädigte ...

mehr