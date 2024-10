POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rauchentwicklung, Diebstähle

Aalen (ots) - Fellbach: Verkaufskasse gestohlen Unbekannte Diebe entwendeten am Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr eine verschraubte Verkaufskasse eines Obst- und Gemüsestandes in der Vordere Straße. In der Kasse befanden sich etwa 20 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Rufnummer 0711 57720. Schorndorf-Miedelsbach: Einbruch In der ...

mehr