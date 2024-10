Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnkabel geschnitten

Zittau, Ebersbach (Sa.) (ots)

03.10.2024 / 10:15 Uhr / Zittau + 04.10.2024 / 04:40 Uhr / Ebersbach

Unbekannte Täter haben in den letzten 24 Stunden in Zittau und in Ebersbach Bahnkabel zerschnitten um dies zu stehlen. In beiden Fällen kamen sie nicht dazu.

Am 3. Oktober 2024 informierte die Deutsche Bahn AG gegen 10:15 Uhr die Bundespolizei darüber, dass auf dem grenzüberschreitenden Bahnviadukt etwa 50 Meter Kupferkabel herausgeschnitten und in Teilstücken transportbereit abgelegt worden war. Von den Tätern fehlt jede Spur. Über eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs liegen keine Informationen vor. Das herausgeschnittene Kabel wurde sichergestellt.

In der Nacht zum 4. Oktober 2024 ging um 04:37 Uhr eine Alarmierung bei der Deutschen Bahn AG ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Signalkabel unweit des Ebersbacher Bahnhofs durchtrennt. Die sofort informierte Bundespolizei traf am Tatort keine Tatverdächtigen an. Das durchtrennte Kabel wurde um 10:00 Uhr repariert. Der Bahnverkehr fuhr zwar auf direkte Weisung des Fahrdienstleiters, wurde aber nicht weiter eingeschränkt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und wegen der Störung öffentlicher Betriebe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell