Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Dieb muss für knapp zwei Jahre in Haft

Zittau (ots)

23.09.2024 / 04:55 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei verhaftete am Morgen des 23. September 2024 im Rahmen der Grenzkontrollen auf der B 178 bei Zittau um 04:55 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Dieb. Der 36-jährige Rumäne war 2021 durch ein bayerisches Gericht wegen schweren Bandendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Außerdem besteht eine Einreisesperre. Der Mann muss nun laut Haftbefehl eine Restfreiheitsstrafe von 694 Tagen verbüßen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

