Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Bankmitarbeiter erfragen am Telefon PIN und holen EC-Karte ab: Zeugen zu dreistem Betrugsfall in Harleshausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Das Opfer dreister Betrüger wurde am Dienstagabend eine Seniorin aus dem Kasseler Stadtteil Harleshausen. Die Rentnerin war zunächst von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab, angerufen worden. Die Anruferin, bei der es sich tatsächlich aber um eine Betrügerin handelte, tischte der Seniorin anschließend geschickt eine Lügengeschichte auf und berichtete von ungewöhnlichen Aktivitäten auf deren Bankkonto. Möglicherweise stünde dies im Zusammenhang mit der EC-Karte, die nun überprüft werden müsse und dazu abgeholt werde. Sie benötige dann eine neue EC-Karte, so die Anruferin. Im weiteren Verlauf erfragte die Betrügerin auch die PIN der Frau, angeblich damit diese auch wieder für die neue Karte genutzt werden könne. Kurze Zeit später, gegen 17:15 Uhr, erschien ein vermeintlich von der Bank geschickter Abholer, der die Karte in Empfang nahm. Unmittelbar danach erfolgten die ersten Bargeldabhebungen vom Konto des Opfers. Insgesamt brachten die Betrüger die Seniorin um einen vierstelligen Betrag, ehe sie auf den Betrug aufmerksam wurde und am gestrigen Mittwoch eine Anzeige erstattete.

Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trickbetrugs und bittet um Hinweise von Zeugen auf den Abholer. Er soll etwa Anfang 20 und schlank sein sowie kurze schwarze Haare und ein südeuropäisches Aussehen haben. Zur Tatzeit trug der Täter eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Wer am Dienstagabend in dem Wohngebiet nördlich der Wolfhager Straße, rund um den Steinstückerweg, eine entsprechende Person beobachtet hat und weitere Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden bei der EG SÄM, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt.

