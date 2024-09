Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Flex an Fahrradschloss zu schaffen gemacht: Streife nimmt Verdächtigen dank Zeugin fest

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Mit einer Flex an einem Fahrradschloss zu schaffen machte sich am gestrigen Dienstagabend, gegen 23:10 Uhr, ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hafenstraße. Da eine Zeugin auf das geräuschvolle Treiben aufmerksam wurde und sofort die Polizei rief, konnte eine Streife des Polizeireviers Mitte den Mann noch an Ort und Stelle antreffen, bevor er mit dem Fahrrad das Weite suchte. Die Erklärung des 40-Jährigen aus Kassel, dass es sein Fahrrad sei, er aber den Schlüssel für das Schloss verloren habe und zuhause eine Quittung für den Kauf des Rads liege, sollte sich bislang nicht als stichhaltig erweisen. Als eine Streife gemeinsam mit dem 40-Jährigen dessen Wohnung aufsuchte, konnte er entgegen seiner Ankündigung keinen Kaufbeleg präsentieren. Die Polizisten stellten das Mountainbike und den Trennschleifer daraufhin sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten Fahrraddiebstahls gegen ihn ein. Die Ermittlungen dauern an.

