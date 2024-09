Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf Frankfurter Straße: Polizei zieht berauschten Fahrer aus dem Verkehr

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr stellen eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Im vergangenen Jahr kam es allein in Kassel zu 116 Verkehrsunfällen, die von alkoholisierten oder drogenberauschten Fahrern verursacht wurden. Dabei sind 69 Menschen verletzt worden, 17 von ihnen schwer. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit und um berauschte Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen, führt die Kasseler Polizei regelmäßig mobile und stationäre Kontrollstellen durch, so wie in der vergangenen Nacht am Fuße des Weinbergs in der Frankfurter Straße. Um 22:30 Uhr richteten Beamte des Polizeireviers Mitte dort eine feste Kontrollstelle ein und überprüften rund zwei Stunden lang die stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge und Fahrer auf deren Verkehrstüchtigkeit. Neben der Feststellung von einigen allgemeinen Verkehrsverstößen, beispielsweise wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte oder nicht mitgeführter Führerschein, zogen die Polizisten auch einen offenbar drogenberauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Der 28-Jährige aus dem Landkreis Kassel war gegen 23:20 Uhr mit seinem Pkw in die Kontrollstelle gefahren und in den Verdacht geraten, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Ein Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht und schlug auf Amphetamine und Cannabis-Produkte an, weshalb der Fahrer im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell