Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum versuchten Tötungsdelikt in Jägerstraße: 24-Jähriger in U-Haft; 29-Jähriger außer Lebensgefahr

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie zu diesem Fall bitte auch die am Samstag, dem 31.08.2024, um 11:06 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5854627 veröffentlichte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen.)

Kassel-Nord: Nachdem es am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, in der Jägerstraße in Kassel zu einem versuchten Tötungsdelikt kam, ist der noch im Bereich des Tatorts festgenommene 24-Jährige am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete gegen den im Landkreis Kassel wohnenden Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit die Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts an. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Wie die Ermittler des mit dem Fall betrauten Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, ist inzwischen auch der 29-Jährige, der bei der Tat verletzt und anschließend notoperiert worden war, außer Lebensgefahr. Bei dem anderen der beiden Verletzten, einem 30-Jährigen, hatten die Ärzte bereits am Wochenende Entwarnung geben können. Beide Männer hatten Schnitt-, beziehungsweise Stichverletzungen erlitten. Das genaue Tatmittel ist derzeit noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zu weiteren tatbeteiligten Personen dauern an und laufen auf Hochtouren. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass der Tat vom Freitag ein bereits existierender Streit zugrunde lag.

