Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist in der Benedikt-Bauer-Straße (28.08.2024)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Mittwochmorgen mit exhibitionistischen Handlungen in der Benedikt-Bauer-Straße auffällig geworden. Gegen 08.45 Uhr stellte ein 26-Jähriger einen unbekannten Mann auf dem Grundstück des Anwesens Nummer 20 fest, der an seinem Glied manipulierte. Als der Unbekannte den 26-Jährigen bemerkte, entfernte er sich in Richtung Schwaketenstraße. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, schmale Statur, dunkelbraune, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer rot-weiß karierten Dreiviertelhose, schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift. Zudem hatte er eine auffällig nach vorne gebeugte Haltung.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes unter der Tel. 07531 995-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell