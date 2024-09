Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn in Eugen-Richter-Straße: 83-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld: Am heutigen Mittwochvormittag ereignete sich in der Eugen-Richter-Straße ein Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Dabei wurde der 83-jährige Fußgänger aus Kassel lebensgefährlich verletzt und anschließend von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge war der Mann gegen 10:40 Uhr an der Haltestelle "Helleböhnweg" auf die Gleise getreten und hatte dabei die von links kommende und in Richtung Druseltalstraße fahrende Straßenbahn offenbar nicht wahrgenommen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingebunden. Aufgrund des Unfalls musste die Eugen-Richter-Straße für den Kraftfahrzeugverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Darüber hinaus kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell