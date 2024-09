Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: #Aktion Schutzschild: Positive Resonanz der Grundschulen und Förderschulen aus Stadt und Landkreis Kassel

Kassel (ots)

Die hessische Polizei setzt ihre Bestrebungen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen weiter fort. Hierbei setzt sie nicht nur auf repressive, sondern auch auf präventive Maßnahmen. Im März startete die Veranstaltungsreihe #AktionSchutzschild. Am gestrigen Dienstag fand in Kassel hierzu die erste Veranstaltung des Polizeipräsidiums Nordhessen in Form eines Fachtages mit Fachvorträgen und Workshop-Angeboten statt.

Circa 140 pädagogische Fachkräfte aus den Grund- und Förderschulen nahmen an der Kooperationsveranstaltung der Polizei mit dem Staatlichen Schulamt, in der Fasanenhofschule Kassel, teil.

Nach den Grußworten von Nordhessens Polizeivizepräsident Klaus Wittich und der Schulamtsleiterin Annette Knieling, folgte ein Vortrag des hiesigen Fachkommissariats für Sexualdelikte zum Nachteil Minderjähriger. Ein Vortrag von Herrn Wolf, aus der Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt - "faX - Kassel", stimmte alle Gäste nach der Mittagspause in ihre verantwortungsvolle Rolle an den Schulen ein.

Alle Teilnehmenden konnten am Vor- und am Nachmittag jeweils aus acht Workshop-Angeboten auswählen. Diese waren vom Hauptsachgebiet für Prävention des Polizeipräsidiums, vom Schulamt Kassel, von "faX - Kassel", sowie von den Jugendämtern aus Stadt und Landkreis Kassel gestaltet worden.

Ziel der Veranstaltung war es zum einen, das Bewusstsein für das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die Verantwortlichkeit der Erwachsenen zu erhöhen. Zum anderen sollten die Schulen im Hinblick auf die Erweiterung und Umsetzung ihrer Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt unterstützt werden. Dabei wurden auch die Medienbildungskonzepte einbezogen, denn "sexualisierte Gewalt hat inzwischen in den meisten Fällen auch immer eine digitale Dimension", so die übereinstimmenden Feststellungen aus Polizei und Beratungsstellen. Alle Teilnehmenden und Akteure waren sich am Ende einig, dass es eine rundum gelungene, informative Veranstaltung gewesen ist, die auch zum Austausch und Kennenlernen Gelegenheit gegeben hat.

Unter der Teilmarke "GEMEINSAM SICHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE" findet im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne "Brich Dein Schweigen" die #Aktion Schutzschild sowie die bereits erfolgreichen Präventionsprogramme "Digital Native" und MEKOKI (Medienkompetenz in Kindertagesstätten) statt.

"Digital Na(t)ive - Schutzkonzepte im Kontext digitale Welt" so lautete dann auch der Titel des Fachtages, an dem bereits in der vergangenen Woche, am 29.08.2024, die pädagogischen Fachkräfte aus den weiterführenden Schulen, aus Stadt und Landkreis Kassel, teilnehmen konnten. Zu der Tagesveranstaltung mit Fachvorträgen und Workshop-Angeboten im Philipp-Scheidemann-Haus sowie in der benachbarten Elisabeth-Knipping-Schule hatte ebenfalls das Hauptsachgebiet für Prävention des Polizeipräsidiums in Kooperation mit dem Schulamt Kassel eingeladen.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie künftige Veranstaltungstermine sind im Internet über die Webseite www.polizei.hessen.de abrufbar.

