POL Schwaben Nord: 1974 - Bei Verkehrsunfall verletzt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (30.08.2024) wurde einem 18-Jährigen dessen Smartphone zum Verhängnis. Er missachte jedoch gleich mehrere Vorschriften. Einer Polizeistreife fiel gegen 22.00 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Pankratiusstraße auf, weil er während der Fahrt ein Smartphone benutzte. Die Beamten hielten den Mann an und stellten bei der ...

mehr