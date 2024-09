Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebin sorgt für Wirbel

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (31.08.2024) führte ein Ladendiebstahl zwischenzeitlich zu Aufregung. Die Polizei nahm schließlich eine 22-Jährige fest. Gegen 19.00 Uhr fiel Mitarbeiterinnen eines Bekleidungsgeschäfts am Willy-Brand-Platz eine Frau auf. Diese verließ mit mehreren Waren und ohne zu bezahlen das Geschäft, wobei die akustische Diebstahlssicherung auslöste. Die Frau flüchtete und wurde durch die Mitarbeiterinnen sowie einen weiteren Zeugen des Vorfalls nach wenigen Metern gestoppt und festgehalten. Dabei wehrte sich die 22-Jährige massiv. Eine Polizeibeamtin, die dort in ihrer Freizeit zufällig unterwegs war, gab sich als solche zu erkennen und griff ebenfalls ein. Auf den Vorfall wurde auch eine 28-jährige Passantin aufmerksam. Sie schritt ebenfalls ein, kam aber der vermeintlichen Ladendiebin zur Hilfe. Dabei schlug sie den Zeugen sowie die Polizeibeamtin. Eine Polizeistreife klärte schließlich die Situation. Die Beamten nahmen die 22-Jährige fest und brachten diese für weitere Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle. Gegen sie wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Ebenso muss die 28-jährige Frau auf Grund ihres Verhaltens mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

