Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Diebstähle von Geldbörsen während des Einkaufes

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, den 13.07.2024, wurden in der Polizeiinspektion Eichsfeld mehrere Diebstähle von Geldbörsen in unterschiedlichen Lebensmittelmärkten in Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde zur Anzeige gebracht.

Der bzw. die unbekannten Täter machten sich hierbei wiederholt die Leichtsinnigkeit der Geschädigten zunutze, die ihre Handtaschen während des Einkaufs unbeaufsichtigt ließen.

Neben dem Verlust des Bargeldes oder persönlicher, möglicherweise emotionsgebundener, Gegenstände macht der Diebstahl der Geldbörse insbesondere für die Geschädigten im Nachgang einen erhöhten Verwaltungsaufwand erforderlich. So müssen Geldkarten eigenständig gesperrt oder personenbezogene Ausweisdokumente teils auf eigene Kosten neu beantragt werden, was wiederum zu erheblichen Einschränkungen in der Lebensführung führen kann.

Die Polizei bittet daher anlassbezogen wiederholt darum, insbesondere ihre Angehörigen dahingehend zu sensibilisieren, ihre persönlichen Gegenstände, wie Handtaschen und Einkaufsbeutel, während des Einkaufes nicht unbeaufsichtig zu lassen.

