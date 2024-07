Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Wechselfalle"

Leinefelde (ots)

Am Freitag, den 12.07.2024, wurde die Verkäuferin eines Lebensmittelunternehmens in der Herderstraße in Leinefelde Opfer einer nunmehr verstärkt auftretenden Betrugsmasche.

Hierbei tritt der Täter meist unter dem Vorwand, eine höhere Bargeldsumme in "kleinere Scheine" gewechselt haben zu wollen, an die Kasse heran. Während das Verkaufspersonal das Bargeld an sich nimmt, den Wechselvorgang einleitet und das bereits anteilig gewechselte Bargeld dem Täter auf dem Tresen vorlegt, beginnt dieser eine kurzweilige Diskussion. Für das Verkaufspersonal vollkommen unerwartet nimmt der Täter in der weiteren Folge jedoch Abstand von seinem Wechselvorhaben. Er fordert die umgehende Aushändigung seiner eingangs übergebenen Bargeldsumme, während er sich in der Zwischenzeit jedoch bereits das anteilig "gewechselte" Bargeld auf dem Tresen zu eigen machte, um anschließend rasch die Örtlichkeit zu verlassen.

Dem Täter gelang es auf diese Weise, eine mittlere dreistellige Bargeldsumme zu entwenden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Unternehmen darum, ihrer Mitarbeiter in Bezug auf derartige Betrugsmaschen zu sensibilisieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell