LPI-NDH: Unerlaubets Entfernen vom Unfallort

Nordhausen (ots) - Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde in der Halleschen Straße in Nordhausen ein Radfahrer zur allgemeinen Verkehrskontrolle gebeten. Der abgegebene Atemalkoholwert überschritt den gesetzlichen Grenzwert bei weitem. Der 22-Jährige aus Nordhausen kam auf 1.99 Promille. Nachdem die Kontrolle in der Halleschsen Straße beendet war, wurde im Südharzklinikum eine Blutentnahme durchgeführt und ...

mehr