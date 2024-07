Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer getöteten und einer schwer verletzten Person

Südeichsfeld (ots)

Am Samstag, 13.07.2024 kam es um 13:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 249 in der Gemeinde Südeichsfeld. Ein Pkw Nissan Skyline befuhr die Bundesstraße aus Richtung Katharinenberg kommend in Richtung Eigenrieden. Am Ausgang einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit mehreren Bäumen. Im Pkw befanden sich eine 39-jährige Mühlhäuserin, welche schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Ein 35-jähriger Mann überlebte den Unfall nicht. Er konnte nur tot geborgen werden. Die B 249 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Unfallsachverständiger kam zum Einsatz. Weiterhin waren die Feuerwehr Mühlhausen sowie die Feuerwehren Diedorf und Eigenrieden im Einsatz. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden liegt bei mindestens 24.000 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

